Freiwilligkeit ist das Rückgrat unserer Gesellschaft - alleine im Roten Kreuz engagieren sich über 70.000 Helfer:innen in ganz Österreich und 2020 über 3400 im Burgenland.

Die Zeitspende in Form der freiwilligen Mitarbeit ist die wichtigste Spende an das Rote Kreuz. Freiwillige sind Menschen, denen es nicht egal ist, wenn andere in Not sind. Das sind die Möglichkeiten, beim Roten Kreuz aktiv zu werden!

Mögliche Bereiche: